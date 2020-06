Schira su Perisic: “Vuole rimanere al Bayern Monaco: cinque milioni tra richiesta ed offerta”

Le mosse di mercato dell’Inter passano anche, ovviamente, dalle cessioni. Una di queste potrebbe essere quella di Ivan Perisic, sempre più convinto di una permanenza a Monaco di Baviera, dove ha vinto la sua prima Bundesliga in maglia Bayern. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il croato sarebbe vicino al riscatto definitivo da parte dei tedeschi.

Al momento, l’offerta del Bayern sarebbe quella di un prolungamento annuale del prestito, ma l’Inter chiede la conclusione della trattativa in queste settimane. La richiesta è di 15 milioni, mentre il Bayern non ha ancora alzato la sua offerta iniziale, da 10 milioni; le prossime settimane, a questo punto, saranno cruciali per il futuro di Ivan Perisic.

