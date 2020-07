Mercato – Perisic, destino in bilico tra il Bayern e la Premier League: settimana prossima attese novità

La sola certezza è che Ivan Perisic non continuerà la propria carriera con la maglia dell’Inter. Dopodiché, attorno a questo, c’è una miriade di variabili che vanno necessariamente incastonate in un modo che possa favorire tutti, nerazzurri compresi. I quali – come si appresta a sottolineare calciomercato.com – sperano di risparmiare quei 15 milioni lordi d’ingaggio che il croato, oggi, rappresenta per la società amministrata da Suning. Il Bayern Monaco, società per la quale Perisic milita in prestito, non vuole spendere tutti i 20 milioni di riscatto, e a questo punto le piste di mercato potrebbero essere molteplici.

La prima: il Bayern Monaco convince l’Inter ad applicare uno sconto rispetto alle pretese attuali. I nerazzurri e i bavaresi hanno un contatto in agenda previsto per la prossima settimana, che potrebbe essere utile per definire la percorribilità di questa soluzione. Altrimenti, in caso di fumata nera, potrebbero prendere piede altre due ipotesi: quelle del Manchester United e del Tottenham, o, più sinteticamente, quella della Premier League. Dove – è ormai arcinoto – il calciatore è ben gradito, e da dove potrebbero piovere offerte qualora le cose tra Bayern e Inter, non dovessero concludersi come auspicano le parti.

