Perisic, parla Rummenigge: “Riscatto? C’è una clausola con l’Inter ma non ne abbiamo ancora parlato”

In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummeingge ha parlato nello specifico dell’emergenza Coronavirus vissuta in Germania e della questione Ivan Perisic, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al club bavarese, in attesa di riscatto.

CORONAVIRUS – “Sull’emergenza sono ottimista, in Germania abbiamo controllato meglio il coronavirus. Sono convinto che campionato e coppe possano terminare. Vedo e leggo tanto della situazione italiana. In Germania c’è un’iniziativa che si chiama “Un cuore per l’Italia”, di cui facciamo parte io e mia moglie perché vogliamo tanto bene al vostro Paese. Speriamo che anche la situazione economica migliori, perché per voi come per noi è drammatica. Dobbiamo cercare di darci una mano a vicenda”.

PERISIC – “In realtà del riscatto non ne abbiamo ancora parlato. Abbiamo una clausola relativa all’acquisto da considerare credo entro la fine di maggio”.

