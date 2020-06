Frizione per Perisic sull’asse Monaco-Milano: spuntano due pretendenti dalla Premier League

Le mosse in entrata nel calciomercato dell’Inter passano anche dalle plusvalenze in uscita; se Mauro Icardi si è accasato definitivamente al Paris Saint-Germain, lo stesso non si può dire per Ivan Perisic, con l’asse Monaco-Milano che ha subito una brusca frenata nelle trattative per il riscatto del croato. In più, secondo quanto riportato da Fussball Transfers, sarebbero spuntate due pretendenti dalla Premier League.

5 reti ed 8 assist in 27 presenze: un ottimo rendimento, che spinge il Bayern Monaco verso il riscatto dell’ex Wolfsburg. Il problema, però, rimane il prezzo: i biancorossi non sono disposti a sborsare venti milioni, con una richiesta di sconto che è già pervenuta negli uffici di Viale della Liberazione. L’Inter ne chiede almeno 15, ma la squadra allenata da Hans-Dieter Flick non sembra volersi schiodare dai 10.

Un aumento della concorrenza per l’esterno offensivo mancino, però, potrebbe alzare la posta in palio: Manchester United e Tottenham si sono inserite nella corsa all’ex 44 nerazzurro, con José Mourinho che non ha mai negato la sua stima nei confronti di Perisic. L’asse Milano-Monaco si arricchisce delle fermate britanniche di Manchester e Londra: dove finirà il treno del futuro per Ivan Perisic?

