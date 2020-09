Pirola fa gola a molte compagini: non solo il Sassuolo su di lui, ma Conte frena

Indubbiamente, le luci della ribalta sul mercato dell’Inter sono puntate sui sogni in entrata e sulle cessioni da effettuare per monetizzare grazie alle partenze degli esuberi, ma non si parla solo di questo nella dirigenza nerazzurra. C’è spazio, infatti, anche per le situazioni dei giovani talenti da svezzare, tra cui Agoume, Esposito e Lorenzo Pirola: per quest’ultimo, però, la partenza in prestito potrebbe essere scongiurata.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il giovane difensore classe 2002 potrebbe rimanere aggregato alla Prima Squadra, visto l’elevato apprezzamento di Antonio Conte nei suoi confronti. Un prestito ad una compagine di Serie B (molte squadre su di lui), dunque, potrebbe non avvenire, così come una partenza a titolo definitivo verso il Sassuolo, decisamente interessato ad acquisire il giocatore.

