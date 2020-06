L’ex Juventus Porrini: “Kumbulla meglio all’Inter, è a suo agio nella difesa a tre”

L’ex difensore della Juventus Sergio Porrini, nonché vice allenatore della nazionale dell’Albania guidata da Edy Reja, ha parlato di Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona, in orbita Inter. Oltre ai nerazzurri, in corsa per il difensore albanese c’è anche la stessa Juventus. L’ex difensore dei bianconeri, intervistato da TuttoJuve, però ammette: “Credo che, in questo momento, una difesa a tre lo metterebbe a suo agio. Personalmente, proprio per questo motivo, lo vedrei meglio all’Inter o alla Lazio, dove ci sarebbe anche meno concorrenza. Nella Juventus, a mio parere, rischierebbe di giocare meno un po’ come sta accadendo a Daniele Rugani. Anche se Marash ha la personalità e il temperamento per poter essere all’altezza di una grande squadra”.

E poi continua sul ragazzo classe 2000: “Marash è un ragazzo con grandi prospettive, spero possa continuare a far bene a Verona. Non mi stupisco che molte squadre blasonate lo stiano cercando per le sue qualità, nonostante abbia soltanto vent’anni sta dimostrando di essere un ottimo difensore. Avendo giocato soltanto una parte di stagione ad alti livelli, è ancora presto per dire se Marash è all’altezza di un top club. Mi auguro che queste voci non lo distraggano”.

