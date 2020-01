Pradè blinda Chiesa: “Contenti di lui, vuole stare dentro alla Fiorentina”

Uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo mercato e – forse – lo sarà anche nella prossima estate se Rocco Commisso non troverà l’accordo con l’entourage per il rinnovo di contratto. Federico Chiesa è ormai il simbolo della nuova Fiorentina e la società sta facendo di tutto per trattenerlo.

Nel pre-partita di Fiorentina-Bologna ai microfoni di Dazn il dirigente viola Daniele Pradè scaccia via tutte le voci di mercato su Chiesa: “Federico è un giocatore fondamentale, risolve le partite da solo. Noi siamo molto contenti del suo apporto e della sua volontà di tornare dopo l’infortunio: si è allenato tutti i giorni per tornare al meglio. Vuole stare dentro alle nostre cose e siamo contenti”.

