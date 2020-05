Pressing Inter per Meret, ma il Napoli spara altissimo: “Servono 20 milioni più Sensi”

L’Inter si guarda intorno in chiave portieri e non molla la pista che porta ad Alex Meret. Il numero uno del Napoli, classe ’97, è uno degli oggetti preziosi della linea verde italiana ed è considerato come uno dei prospetti più interessanti in vista del futuro tra i pali. La Beneamata continua a lavorare per assicurarsi un vice Handanovic ed un suo erede che possa, un giorno, sostituirlo a San Siro. Lo sguardo di Marotta è finito sul gioiello degli azzurri, ma da parte del club di De Laurentiis le richieste restano altissime.

Ai microfoni di CalcioNapoli24, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha sintetizzato la situazione che separa Inter e Napoli in merito al giovane portiere classe ’97: “Meret piace molto all’Inter. Fitti i contatti tra il suo agente Pastorello e la dirigenza nerazzurra. Ma il Napoli non intende fare sconti. ‘Volete Meret? Servono 20 milioni più Sensi’. Una provocazione o una richiesta di mercato?”. Richiesta molto alta da parte dei partenopei per Alex Meret. Il Napoli di De Laurentiis chiede un ricco conguaglio ed il cartellino di Stefano Sensi, che i nerazzurri acquisteranno in estate dal Sassuolo a titolo definitivo. Parti distanti in merito all’affare, ma la Beneamata non abbandona la pista del baby portiere.

