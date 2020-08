GdS – Obiettivo prestito per i giovani nerazzurri: il primo è Pirola, verso la Serie B

Antonio Conte è stato chiaro: è necessario disporre di una rosa matura e psicologicamente pronta a giocarsi grandi obiettivi nella prossima stagione. La diretta conseguenza, dunque, in questa sessione di mercato, è la partenza in prestito per diversi talenti da svezzare in casa Inter. Sebastiano Esposito e Lucien Agoume sono i più noti, ma colui che dovrebbe spostarsi per primo, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe Lorenzo Pirola.

Il giovane difensore centrale nerazzurro, infatti, dovrebbe partire in prestito verso la Serie B. Nonostante diversi tentativi di corteggiamento da parte del Sassuolo (a titolo definitivo, ma Suning ha detto no), la compagine che è riuscita ad aggiudicarselo è lo Spezia, al momento impegnato nel playoff per la promozione in A. Nel caso in cui dovesse salire, il giocatore sarebbe ancor più invogliato nello sposare la causa dei liguri.

