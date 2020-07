Dalla Germania – Tentativo del PSG per Cunha: l’Hertha Berlino rifiuta 30 milioni

Non solo l’Inter, ma anche il PSG ha messo gli occhi su Matheus Cunha, fantasista classe 1999 dell’Hertha Berlino, arrivato dal Lipsia il 31 gennaio scorso. Il brasiliano, infatti, sarebbe entrato nel mirino dei parigini, che avrebbero già fatto una prima offerta ai tedeschi: secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, i 30 milioni provenienti dalla Francia, però, sono stati rispediti al mittente.

L’Hertha Berlino, infatti, non vuole scendere sotto la richiesta di 50 milioni di euro per la cessione del giocatore, arrivato nella capitale per 18 milioni di euro. In 11 gare con la nuova maglia, per lui 5 reti e 2 assist, mentre con il Lipsia non era mai riuscito a bucare la rete avversaria in questa stagione; l’anno scorso, invece, con i biancorossi 9 gol e 2 assist in 39 partite.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<