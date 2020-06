MD – Rafinha allontana la permanenza al Celta Vigo: il ritorno all’Inter è una suggestione o un’illusione?

Rafinha ed un ritorno all’Inter: mera illusione o più di una semplice suggestione? Al momento la risposta appare più complicata del previsto, ma, come riportato dal Mundo Deportivo, le variabili per vagliare quest’ipotesi sono tutt’altro che assenti. Il centrocampista brasiliano vorrebbe lasciare la Spagna al termine della stagione, per provare una nuova esperienza, oppure per abbracciare il passato.

Il Celta Vigo sarebbe disposto a versare i 16 milioni validi per il riscatto del minore dei fratelli Alcantara dal Barcellona, ma Rafinha vorrebbe cambiare aria. L’idea del brasiliano sarebbe quella di approdare in Premier League oppure di fare ritorno in Serie A, dalla quale ha diverse offerte sul tavolo. Al momento l’Inter non è tra le squadre che hanno intavolato una trattativa con i blaugrana, ma Rafinha ha lasciato un’ottima impressione di sé ad Appiano Gentile: che all’orizzonte ci sia un ritorno del brasiliano?

