Sky – Il Real Madrid insidia il Barcellona: pressing dei Blancos per Lautaro

Ritorna la classica bagarre iberica per Lautaro Martinez: nonostante tutto spingesse l’argentino verso il lido blaugrana, in Catalogna, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Real Madrid si è rifatto sotto per l’attaccante nerazzurro. Inoltre, le condizioni economiche dei Blancos, attualmente, sono in una condizione di forza ben maggiore rispetto a quelle della squadra di Jordi Bartomeu.

Ecco le parole della redazione di Sky Sport in merito al nuovo pressing delle Merengues per Lautaro: “Il Barcellona è la meta preferita e quella indicata dalla stampa spagnola, nonostante un interessamento forte del Real Madrid. Ausilio è stato chiaro: bisogna pagare la clausola. Per lasciar partire l’argentino servono due condizioni: un’offerta economica soddisfacente e avere in mano un’alternativa. È difficile trovare un sostituto più forte: la squadra può essere migliorata nel complesso“.

Le prestazioni di Luka Jovic e Mariano Diaz impongono alla dirigenza dei Blancos di puntare su un attaccante di peso, visto che il reparto offensivo madridista non può essere retto solamente da Karim Benzema: che il Real Madrid non faccia sul serio per l’ex Racing?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!