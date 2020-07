Repubblica – Inter, Zhang pensò a Messi già nel 2016: il retroscena

Sono sempre più insistenti le voci che vedono l’interessamento dell’Inter per Lionel Messi. Oggettivamente rimane un’opzione molto complicata, se non impossibile, ma questo basta per accendere le speranze di tutti i tifosi nerazzurri in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, quella della Pulce rappresenta una vera e propria fissazione per la famiglia Zhang. Ci sarebbe, infatti, un retroscena che risale al 2016, quando il gruppo Suning prelevò la società da Thohir.

L’Inter era in tournée negli Stati Uniti e Zhang Jindong a New York aveva palesato alla dirigenze dell’epoca che l’obiettivo numero uno era proprio l’attaccante argentino. Secondo il quotidiano, il patron nerazzurro non avrebbe badato a spese pur di portarlo a Milano nel più breve tempo possibile. Poi, però, le regole del fair play finanziario spensero gli entusiasmi della dirigenza, ma nella testa di Suning il sogno Messi non sembra essere svanito.

