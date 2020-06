Dalla Spagna – Il retroscena su Cavani: un compagno al PSG conferma la sua voglia di giocare in Liga

Serie A, Ligue 1 ed ora Liga: sarebbe questo il percorso teorizzato da Edinson Cavani, perlomeno secondo le dichiarazioni del suo compagno al Paris Saint-Germain Ander Herrera, intervistato ai microfoni di As. L’ex Manchester United, infatti, ha confermato la volontà dell’uruguaiano di provare a giocarsi le sue carte nel campionato spagnolo: all’orizzonte c’è l’Atlético Madrid?

Le speranze del Cholo Simeone di riuscire a portare Cavani al Wanda Metropolitano, dunque, si concretizzano sempre di più. Le parole di Herrera, d’altronde, sembrano più che chiare: “So che Cavani vuole giocare in Spagna: adora La Liga e il Paese. In effetti, mi ha fatto molte domande a riguardo. Questo era il suo pensiero fino a pochi mesi fa; da quando ho lasciato Parigi, non ho avuto l’opportunità di parlare con lui e non conosco la sua situazione“.

Le prossime settimane daranno risposte più certe; nel frattempo, l’Inter spera che Cavani abbia cambiato idea.

