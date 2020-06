Rivaldo dubbioso: “Il Barcellona vuole Lautaro, ma si sono dimenticati di Suarez?”

Qualche dubbio in merito alla trattativa tra Lautaro Martinez ed il Barcellona lo stanno sollevando in molti. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato proprio l’ex campione blaugrana Rivaldo, secondo il quale i problemi legati al Toro potrebbero non essere solo di natura economica. “Luis Suarez è ancora un titolarissimo al Camp Nou, e questo potrebbe essere un problema. Ha ancora due o tre anni ad altissimi livelli”, ha dichiarato Rivaldo, secondo quanto riportato da As.

Inoltre, ecco emergere gli ormai consueti dubbi di natura economica: “Il Barcellona deve valutare la sua situazione e capire se ha un potenziale economico sufficiente per colpi di questo tipo. Di certo, è impossibile portare in Spagna sia Lautaro Martinez che Neymar”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!