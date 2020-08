Rivaldo e il consiglio a Vidal: “Deve rimanere al Barcellona: ha la fiducia di tutto l’ambiente”

Che Arturo Vidal sia un obiettivo reale di mercato per l’Inter non è certo una novità, così come lo è la necessità dei blaugrana di trattenere il giocatore. O almeno, questo è quello che pensa Rivaldo, intervistato dal portale cileno CDF, il quale lancia un messaggio sia all’ex Juventus e Bayern Monaco che ad uno dei club con cui ha giocato in carriera.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Rivaldo su Vidal: “È bello avere un giocatore come Vidal: deve restare al Barcellona, perché il Barça è il Barça. Ha la fiducia della stampa e dei tifosi, quindi non è necessario cambiare squadra. Mi è sempre piaciuto il modo in cui gioca: è un giocatore che vuole dare il massimo e mette il cuore in ogni partita. Le cose stanno andando molto bene per lui, sta segnando tanti gol importanti. Mi piace molto“.

Inoltre, il brasiliano ha parlato anche dell’imminente sfida al Napoli: “È una partita difficile, perché si gioca senza tifosi. Devi cercare di ottenere la vittoria. Sono molto fiducioso che il Barcellona vincerà. In caso contrario, credo che Setién non sia più l’allenatore giusto per la squadra della prossima stagione“.

