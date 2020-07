Romano: “Conte deluso, ecco i 4 giocatori che lasceranno subito l’Inter”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, è sicuro sul destino di quattro elementi attualmente a disposizione di Antonio Conte, ma che dovrebbero partire nella prossima stagione. Come riportato dallo stesso Romano su Calciomercato.com, infatti, la partenza dalla Milano nerazzurra sarebbe l’unica opzione disponibile per questi giocatori.

Si tratta, in particolare, di Godin, Asamoah, Vecino ed Esposito. Per i due uruguaiani, si tratta di un addio assicurato a causa della mancanza di feeling con il tecnico: l’ex Atletico Madrid non si è mai abituato alla difesa a tre, mentre tra Conte e l’ex Fiorentina è mancata intesa fin da subito, tant’è che una sua cessione, a gennaio, era data per certa.

Se Esposito partirà in prestito, dopo aver firmato il rinnovo di contratto fino al 2025, Kwadwo Asamoah è destinato all’addio per i troppi problemi fisici: la permanenza del ghanese è esclusa.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!