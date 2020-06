Romano sul mercato: “Tonali, preferenza per l’Inter ma manca l’accordo. Su Castrovilli e Grimaldo…”

Rispondendo alle domande poste dai tifosi su Calciomercato.com, il giornalista Fabrizio Romano ha parlato del mercato di Inter e Juventus: “Per le preferenze dei bianconeri, al primo posto c’è Zaniolo da tempo. Ma Tonali è altrettanto gradito, i nerazzurri oggi è avanti. Non è tutto fatto perché manca ancora un accordo tra il club e il Brescia. Ma il centrocampista ha dato la sua totale preferenza all’Inter da giorni”.

Spazio alla trattativa fra Pogba, di recente accostato anche all’Inter, e i bianconeri: “Prenderlo a costo zero è impossibile. Il Manchester United non perderà un giocatore così a zero per due volte di fila (la Juve lo prese proprio a zero da giovanissimo)”.

Su Castrovilli: “A meno di offerte clamorose rimarrà alla Fiorentina per scelta di Commisso”.

Romano risponde anche a chi gli chiede se Grimaldo del Benfica sia seguito dai nerazzurri: “No, al momento no“.



