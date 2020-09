Bild – Rummenigge in prima persona per Perisic: si lavora per un passaggio a titolo definitivo

Uno degli obiettivi principali per il mercato in casa Inter è indubbiamente quello di monetizzare dalle partenze degli esuberi: la lista è ampia e prevede elementi del calibro di Dalbert, Joao Mario o Kwadwo Asamoah, per esempio. Un altro nome è quello di Ivan Perisic, reduce dal Triplete con il Bayern Monaco, su cui Karl-Heinz Rummenigge si sta spendendo in prima persona.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il dirigente bavarese sta lavorando a stretto contatto con l’Inter per il passaggio a titolo definitivo del croato alla corte di Flick. Gli ostacoli, però, permangono: gli 11 milioni lordi percepiti dal giocatore sono troppo elevati, così come il prezzo richiesto dai nerazzurri (20 milioni). Le sensazioni, però, sono positive: il Bayern lo rivuole, l’Inter non aspetta che la sua cessione.

