Sagnol e Dugarry allontanano Pogba dall’Inter: “Andrà al Real Madrid”

Un matrimonio annunciato tra Paul Pogba ed il Real Madrid e che, come ogni telenovela che si rispetti, attende però soltanto il sì definitivo. I Blancos seguono da mesi il centrocampista francese, individuato come il rinforzo ideale per la linea mediana di Zidane. Nelle ultime settimane, tra i rumors di mercato sono rimbalzate anche le voci di un accostamento all’Inter che resta però complicato, al di là dei rapporti tra il giocatore ed Antonio Conte.

Ai microfoni di RMC Sports, i connazionali di Pogba Willy Sagnol e Chrtistopher Dugarry hanno però spento le voci di un avvicinamento alla pista italiana per il giocatore, vestendolo già con i colori dei Blancos: “Ci sono tutte le condizioni affinché Paul Pogba vada al Real Madrid – ha detto Sagnol – anche perché Florentino Perez lo vuole così come Zidane e lo stesso giocatore. Il Manchester United sarebbe contento perché avrebbe la possibilità di cederlo ad una cifra elevata ed avrà tra le mani i soldi da destinare a nuovi giocatori. Tutto è pronto affinché succeda”.

Dello stesso avviso anche l’ex calciatore francese Dugarry: “Abbiamo visto tutti che il centrocampo del Real Madrid negli ultimi anni è invecchiato e credo che Pogba sia il giocatore ideale per portare ciò che manca ai Blancos. Per lui la stagione è stata difficile a causa dell’infortunio però ogni volta in cui ha giocato lo ha fatto al suo livello. Conoscendo Zidane, se è innamorato di Pogba non credo ci siano motivi che lo costringeranno ad aspettare ancora un anno”. Un chiaro endorsement in arrivo dalla Francia ed in favore del Real Madrid per Paul Pogba: la stella del Manchester United è sempre più vicina al Bernabeu.



