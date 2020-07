Sanchez, il futuro passa dalle sue mani. Il finale di stagione sarà decisivo per la permanenza all’Inter

Sono giorni importanti per Alexis Sanchez, anzi decisivi. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e la sua permanenza a Milano resta un tabù. Arrivato in prestito dal Manchester United, dove aveva perso lo smalto che lo aveva contraddistinto negli anni precedenti, è stato protagonista di una stagione altalenante. Complice anche qualche problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo, il cileno ora è in cerca di riscatto. Nelle ultime giornate il suo minutaggio è aumentato, anche se non è riuscito ad incidere in modo decisivo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il destino dell’attaccante classe ’88 è tutto nelle sue mani. Il finale di stagione, infatti, è un’ottima occasione per dimostrare di poter essere una pedina fondamentale di Antonio Conte e quindi di convincerlo a trattenerlo a Milano. Il Niño Maravilla nella sua esperienza in nerazzurro ha totalizzato 21 presenze e 2 gol e in vista delle ultime gare di campionato dovrà far vedere di essere un potenziale importante, come dimostrato nella gara contro il Brescia.

