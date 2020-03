Sun – Manchester United, spunta un premio economico per Sanchez al suo ritorno: l’Inter non lo riscatterà

Adesso vedremo come andrà col taglio degli stipendi e dalle quote di riduzione per le quali si opterà tra Italia e Inghilterra: comunque sia, l’onere di retribuire Alexis Sanchez, il Manchester United non se l’è mai tolto del tutto. I Red Devils – sin dall’approdo del giocatore a Milano la scorsa estate – stanno continuando a pagargli metà stipendio, e questo secondo quanto pattuito ai tempi con l’Inter. Ma intanto il Sun, nella sua edizione online, fa i conti in tasca a giocatore e società, che si ricongiungeranno verosimilmente la prossima estate o comunque al termine di questa stagione, indipendentemente da come finirà e se finirà. Ed emerge un particolare su cui il tabloid inglese pare calcare con interesse l’accento: e cioè che il calciatore prenderà un premio da 1,1 milioni di sterline al suo rientro.

La condizione contrattuale – già stabilita nel 2018 al momento del suo primo arrivo ad Old Trafford – va infatti ad aggiungersi al lauto stipendio che, complessivamente, il Nino percepisce: 505 mila sterline alla settimana – equivalenti a circa 26 milioni di sterline annui – a fronte di un rendimento, specie nell’ultimo anno, inferiore alle aspettative anche per via di fastidi fisici. L’Inter, è ormai chiaro, non lo riscatterà: e così il giocatore tornerà sotto l’ala dello United, che si ri-accollerà dei costi aggiuntivi. E – forse – non del tutto preventivati.

