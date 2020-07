GdS – Sanchez, niente prolungamento del prestito: l’anno prossimo, però…

Come ormai noto, il Manchester United ha detto no al prolungamento del prestito per Alexis Sanchez, vera e propria rivelazione di questo finale di stagione con la maglia dell’Inter. Il cileno, dunque, rimarrà a disposizione fino alla gara di Europa League contro il Getafe, per poi tornare alla base Red Devils, anch’essi impegnati nella fase finale della competizione europea.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, per l’anno prossimo l’Inter starebbe lavorando per riportare nuovamente l’ex Barcellona ed Arsenal sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Sanchez, infatti, si è guadagnato una conferma per la prossima stagione, come testimoniato dai numeri: per lui, in tutte le competizioni, 26 presenze stagionali condite da 3 gol e 10 assist, nonostante i tre mesi di stop per infortunio.

