CdS – Sanchez rimane anche l’anno prossimo? Conte matura qualche dubbio

Nonostante sia uno dei più positivi dalla ripartenza del campionato, Antonio Conte avrebbe maturato diversi dubbi in merito ad una possibile permanenza di Alexis Sanchez in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il cileno sarebbe più che apprezzato dalla società meneghina; il tecnico pugliese, però, non sarebbe così convinto dal rendimento dell’ex Arsenal.

Alexis Sanchez è uno dei nomi per il pacchetto offensivo nerazzurro della prossima stagione, ora che l’ipotesi Jovic è stata scongiurata per i problemi caratteriali del serbo; oltre al profilo di Sanchez, l’Inter segue anche Matheus Cunha dell’Hertha Berlino.

