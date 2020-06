Sondaggio per Malang Sarr del Nizza: ha lo stesso agente di Lukaku e Candreva

Il mercato dell’Inter, come testimoniato dall’interesse costante per Kumbulla e Vertonghen, ha occhi anche per la difesa; a tal proposito, un nome inedito per il reparto difensivo nerazzurro è quello di Malang Sarr, 21enne centrale di proprietà del Nizza. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il francese potrebbe essere un colpo a sorpresa a parametro zero per la Beneamata.

Sarr, che fa parte dell’agenzia di Federico Pastorello, procuratore di Lukaku, Asamoah e Candreva, è tutt’altro che un scommessa: su di lui è stato registrato l’interesse di diverse compagini d’alto livello in Europa. Che arrivi da una rossonera un giovane promettente per il futuro nerazzurro?

