Saviola avverte Lautaro: “Giocare con Messi non è semplice”

Quattro stagioni al Barcellona e più di 50 gol all’attivo: Javier Saviola è stato una pedina importante della storia Blaugrana ed oggi ai microfoni di Goal.com ha parlato di Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato del club catalano per la prossima sessione di calciomercato. L’Inter però nonostante il pressing non ha alcuna intenzione di mollare e di privarsi di un futuro top a livello europeo.

Saviola ha parlato di Lionel Messi e dei campioni in rosa del Barcellona:“Lautaro? Onestamente è per me un giocatore che può tornare utile al Barcellona. Sappiamo cosa voglia dire essere accanto a Suarez, Messi ed altri grandi campioni. Non sto dicendo che è facile giocare con loro. Sembra semplice ma non lo è”.



