GdS – Commisso apre allo sconto per Chiesa, ma dice no alle contropartite: continua la bagarre tra Inter e Juventus

Il tormentone legato a Federico Chiesa è destinato a continuare per tutta l’estate, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci uno sviluppo chiave per sbloccare la trattativa con la Fiorentina. Nonostante l’Inter si stia concentrando in primis su Sandro Tonali, la dirigenza nerazzurra tiene sempre un occhio di riguardo per il talento della Fiorentina, specialmente ora che vi è la possibilità di uno sconto.

Rocco Commisso, che in passato aveva posto la base per una trattativa a 70 milioni di euro, avrebbe aperto ad uno sconto sulla vendita del suo calciatore più ricercato da svariati club europei. L’unico veto riguarda le contropartite tecniche, che dalla Torino bianconera continuano ad essere proposte: la sensazione, però, è che la strategia della Juventus non riuscirà a convincere il patron viola,

L’Inter, invece, è riuscita a far cassa con la cessione definitiva di Mauro Icardi e, incrociando le dita, spera di ottenere una quindicina di milioni anche da Ivan Perisic, su cui il Bayern Monaco ha espresso diversi dubbi in vista del suo riscatto. Le possibilità di investire su Chiesa, dunque, ci sono; la chiave di volta sta nella priorità che verrà eventualmente data alla trattativa: al momento, la pole position se l’è presa Tonali, con Chiesa che rimane un obiettivo sullo sfondo.

