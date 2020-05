Senderos consiglia l’Inter: “Se prendesse Xhaka farebbe un grande acquisto”

L’ex difensore di Milan e Arsenal, Philippe Senderos, ha ripercorso la sua carriera in una lunga intervista sul canale Instagram di Nicolò Schira. Tra aneddoti e dichiarazioni sul suo passato, il centrale ha risposto ad una domanda sul possibile arrivo di Granit Xhaka in Italia. Il centrocampista classe 92 è stato più volte accostato all’Inter.

Queste le sue dichirazioni sul giocatore dell’Arsenal: “L’ho incontrato nei mesi scorsi. È un grande giocatore, molto importante per la nazionale della Svizzera e l’Arsenal. Inter? Ho sentito queste voci, sicuramente se lo prendono fanno un grande acquisto. Ma non so se Granit voglia lasciare l’Arsenal”. Nella scorsa sessione di gennaio, Xhaka è stato vicinissimo a lasciare l’Arsenal, con un’offerta dell’Hertha Berlino rifiutata.

