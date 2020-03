CdS – La pausa per tornare in forma, poi il futuro: Inter, ecco il piano per Sensi

Ieri già vacillava, oggi invece il riscatto è sicuro: notizie e contronotizie di mercato nel prematuro periodo di marzo. Il soggetto è Stefano Sensi, il dilemma è se l’Inter – dopo questa stagione, condita da buone prestazioni ma da altrettanti infortuni – riscatterà il centrocampista dal Sassuolo, per il quale (ricordiamo) non esiste un obbligo di riscatto. Ebbene, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, pare proprio che i nerazzurri siano intenzionati a trattenere ad Appiano Gentile il calciatore.

E’ pur vero che gli infortuni del centrocampista, in casa Inter, si sono fatti sentire: e i nerazzurri, almeno in certe occasioni, ne hanno risentito. Ma è anche vero che, quando c’è stato, Sensi c’è stato: e sarà verosimilmente pronto ad esserci anche per il finale di stagione, sempre che l’annata si riesca a concludere. Con l’Inter in corsa su tre fronti, il recupero di Sensi e il suo reinserimento in gruppo è visto come il possibile vero valore aggiunto a beneficio di Conte. Un piano che – al di là degli accordi verbali già instaurati tra le parti – spianerebbe la strada ad un riscatto certo. In tutti i… Sensi.

