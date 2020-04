Serie A, Kokorin si propone: “Mi piacerebbe giocare con l’Inter o con il Milan”

Classe ’91 e protagonista con la sua Nazionale, il russo Aleksandr Kokorin attende una nuova avventura prestigiosa, sperando di poter tornare ai massimi livelli proprio in Europa. Oggi è a Sochi dove lo Zenit lo ha girato in prestito, ma tra qualche mese sarà pronto per vivere una nuova esperienza magari anche lontano dalla Russia. A Sport24, Kokorin ha confessato di essere in contatto con l’Italia in vista di un possibile futuro che, spera, possa vederlo legato ai colori di Inter o Milan.

“L’Arsenal – confessa Kokorin – è stata la mia grande occasione. Mi volevano in prestito, è vero, ma la Dinamo Mosca non ha dato l’ok al trasferimento perché ero in scadenza di contratto. Ora però posso ascoltare le proposte e scegliere liberamente, anche per un’esperienza europea. Serie A? In confidenza posso dire che sono già in contatto con alcune persone. Ci sono offerte reali in Italia, ma mi piacerebbe giocare con l’Inter o con il Milan, o comunque sfidarle”. Questo il retroscena svelato da Aleksandr Kokorin, protagonista con il Sochi in Russia ma già pronto a mettersi di nuovo in gioco, inseguendo il sogno italiano.

