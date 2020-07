Setien loda Griezmann: “Un grande professionista, importante per il club e la squadra”

Negli ultimi giorni, sembrava essere l’elemento chiave per il mercato in uscita del Barcellona; in affanno nelle ultime uscite e con pochi minuti a disposizione, in molti hanno visto Antoine Griezmann lontano dalla Catalogna già a partire dalla prossima stagione. Oggi, però, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida al Villareal, l’allenatore blaugrana Quique Setien ha elogiato il francese.

Ecco le parole di Setien su Griezmann: “Griezmann sta bene, è un grande professionista e può capire la situazione: so di poter contare su di lui al 100%. Ho parlato di gerarchie, ma non ho mai detto che queste non possano essere messe in discussione. Antoine è un calciatore importante per il club e per la squadra; quando giocava lui, mi chiedevate di Ansu Fati. Non possono giocare tutti, è normale e succede in tutte le squadre. Sono io a dover decidere la formazione e me ne assumo le responsabilità“.

