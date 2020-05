TS – Sfuma l’obiettivo Castrovilli: il centrocampista vuole rimanere a Firenze

Il rinvio di Euro 2020, per determinati giocatori, è stato una salvezza: Zaniolo, ad esempio, potrà tornare in pompa magna per puntare alla competizione nell’estate del 2021. Un discorso analogo vale per Gaetano Castrovilli, che vuole giocarsi le sue carte in viola per convincere Roberto Mancini a renderlo parte della Nazionale. Secondo Tuttosport, il numero 8 della Fiorentina vorrebbe rimanere in Toscana.

Sfuma dunque così uno degli obiettivi di mercato nerazzurri. Marotta avrebbe voluto regalarlo ad Antonio Conte per aumentare il tasso tecnico tra le mezzali della compagine meneghina, ma probabilmente si punterà tutto su Sandro Tonali. Anche Rocco Commisso, comunque, ha posto il veto su Castrovilli: Chiesa potrà partire, ma lui no. Perlomeno quest’estate…

