Signorini: “Se il Barcellona migliorerà la squadra, Messi rimarrà. Non è avventuriero come Maradona”

Per il momento resta solo fantamercato, ma i tifosi dell’Inter sperano. Il futuro di Lionel Messi non è del tutto chiaro e i nerazzurri sono la squadra che con maggiore interesse segue i suoi sviluppi. Si tratta di una trattativa difficile, se non impossibile, ma Suning potrebbe puntare con tutte le forze per portare la Pulce a Milano. Del suo futuro ha parlato Fernando Signorini, storico preparatore atletico di Diego Armando Maradona. Ai microfoni di fanpage.it, ha concesso il suo punto di vista su un possibile addio del numero 10 del Barcellona.

Queste le sue parole: “In Argentina nessuno pensa che Messi possa lasciare il Barcellona. E’ casa sua, sta completamente immerso in quell’ambiente. E’ un calciatore molto stabile, non ha spirito di avventura come Maradona. Non credo che uscirà dalla sua comfort-zone, né per l’Inter né per altri club e comunque per lui sarebbe poco intelligente a questo punto della sua carriera. Io credo che se il Barcellona migliorerà la sua squadra con qualche calciatore, rimarrà lì senza dubbio”.

