Simeone studia il colpo Cavani: assalto dell’Atletico Madrid, pista Inter congelata

L’uomo giusto al momento giusto. In base agli ultimi aggiornamenti diffusi dal Daily Mail, l’Atletico Madrid sarebbe pronto ad affondare il colpo per Edinson Cavani. L’attaccante del Paris Saint-Germain recentemente è finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione, anche se il fattore anagrafico ed il lauto stipendio percepito dal giocatore sembrerebbero aver spento gli interessi nerazzurri. Ora per il Cholo Simeone è pronto a fare sul serio e vuole spingere per averlo a disposizione già dalla prossima estate.

Contratto di due stagioni da oltre 11 milioni di euro annui per l’ex attaccante di Palermo e Napoli, considerato dal tecnico dell’Atletico Madrid come l’uomo giusto per dettare il nuovo corso dei suoi colchoneros. Il contratto di Cavani terminerà a giugno ed il Paris Saint-Germain non sembra intenzionato ad offrire un prolungamento al giocatore, già in cerca di una nuova maglia da indossare. La pista che porta ai nerazzurri, dopo le ore calde degli ultimi giorni, al momento sembra più fredda. Simeone è dunque pronto a scattare per l’uruguaiano, protagonista in Italia ed ora vicino ad una nuova esperienza in Liga.



