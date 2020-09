Sky – Borja Valero, non solo Genoa e Parma: spunta l’ipotesi Hellas Verona

Ha lasciato l’Inter dopo tre stagioni, in scadenza di contratto. Borja Valero è stato uno dei protagonisti del finale di stagione ed ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia.

Secondo quanto rivelato da Sky, lo spagnolo è in cerca di nuove avventure e ci sono diverse squadre di Serie A interessate a lui. Genoa e Parma sono state le prime a sondare il terreno ed ora anche il Verona ha preso informazioni. Il suo sogno, però, è quello di tornare alla Fiorentina, squadra che lo aveva portato in Italia dal Villareal. Sono giorni di mercato decisivi per il futuro di Borja Valero.

