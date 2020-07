Sky – Esposito, dopo il rinnovo l’Inter pensa al prestito: Crotone in pole position

La Serie A è prossima alla conclusione e le varie squadre stanno già pianificando la prossima stagione. Sul mercato, in particolare, molte società sono già molto attive e tra queste c’è sicuramente l’Inter. Tra le varie trattative in entrata e in uscita, Marotta è al lavoro ormai da tempo per il rinnovo di Sebastiano Esposito e l’accordo è stato raggiunto da diversi giorni. Con un contratto fino al 2025 a 600 mila euro più bonus a stagione, il baby gioiello nerazzurro sarà il futuro del club, che sta pensando sempre più di mandarlo in prestito.

Secondo quanto riportato da Sky, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Crotone. La squadra calabrese sarebbe un’ottima occasione per l’attaccante, dove avrebbe un ruolo da protagonista e potrebbe macinare minuti sulle gambe. Un filo diretto con il club neo promosso in Serie A, che sta seguendo con attenzione anche Agoumé. Per Esposito rimane calda anche la pista Torino, che segue gli sviluppi del gioiello della Beneamata.

