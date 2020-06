Sky – Hakimi è partito per Madrid e tornerà a Milano ad agosto. Per il Real niente recompra

Oggi è stato il giorno di Hakimi all’Inter. Il calciatore marocchino è stato protagonista delle visite mediche di rito ed è praticamente un giocatore nerazzurro. Un innesto importante nella rosa di Antonio Conte, che cercava il giusto esterno che possa dare corsa e qualità per il suo scacchiere tattico. Dal punto di vista economico si tratta di un’operazione molto importante per il l’esterno classe ’98, ma sicuramente è un investimento che ha convinto tutti nell’ambiente nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo aver sostenuto le visite mediche Hakimi è ripartito per Madrid e tornerà a Milano ad agosto dopo le vacanze. L’affare è quindi considerato concluso e si attende l’annuncio ufficiale che arriverà nei prossimi giorni. Per il Real Madrid, squadra che deteneva il cartellino del calciatore in prestito al Borussia Dortmund, non è prevista nessuna recompra, ma avrà solo il ‘matching right’: potrà solo pareggiare un’eventuale offerta che i nerazzurri riceveranno, nel caso di una sua futura cessione.

