Sky – Il Barcellona ci riprova per Lautaro. Gli agenti sono attesi in Italia, ma l’Inter ha le idee chiare

E’ un vero e proprio tormentone di mercato. Lautaro Martinez è l’obiettivo numero uno del Barcellona, che da mesi lo segue e lo insegue. Secondo quanto riportato dall’esperto giornalista Fabrizio Romano, gli agenti dell’Argentino sono attesi in Italia.

I blaugrana, infatti, hanno contattato nuovamente l’Inter per proseguire i discorsi in modo ufficiale, ma ora il Toro è considerato incedibile. Al momento non ci sono possibilità di vedere il numero 10 nerazzurro lontano da Milano e il Barcellona si tutela con Depay: è lui l’alternativa numero uno.

