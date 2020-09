Sky – Il Bayern Monaco vuole Perisic e presenta un’offerta da 12 milioni di euro: la richiesta dell’Inter

Il futuro di Ivan Perisic resta ancora un tabù. Il croato, campione di Germania e di Europa, è un obiettivo concreto del Bayern Monaco, che spinge per una sua permanenza nel club anche per la prossima stagione. Su questo fronte arrivano novità importanti. Secondo quanto riportato da Sky, i bavaresi hanno presentato un’offerta da 12 milioni di euro al club di Suning.

L’Inter, dal canto suo, non è intenzionata ad accettare cifre inferiori ai 15 milioni di euro. L’attaccante esterno potrebbe essere uno dei sacrificati da Antonio Conte per ricavare un tesoretto utile da investire sul mercato, ma al momento l’offerta non soddisfa i nerazzurri. La volontà del Bayern Monaco è comunque chiara: Hansi Flick vuole Perisic a titolo definitivo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<