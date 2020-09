Sky – Il Parma pensa ad Esposito: il gioiello dell’Inter potrebbe partire in prestito

E’ tra i giovani calciatori più interessanti della Serie A e non solo. Sebastiano Esposito è il futuro dell’Inter ed ha già fatto vedere grandi cose che sottolineano il suo talento. In questa sessione di mercato, il gioiello nerazzurro potrebbe essere ceduto in prestito e ci sono diverse squadre interessate.

Secondo quanto rivelato da Sky, il Parma spinge per portarlo in gialloblu per la prossima stagione. Oltre al Crotone, che ha già palesato il suo interesse attraverso le parole del direttore generale Vrenna, anche la squadra allenata da D’Aversa ha messo gli occhi su Esposito.

