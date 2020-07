Sky – Inter, avviati i primi contatti con il Tottenham per Ndombele: possibili contropartite tecniche

L’Inter pensa già alla prossima stagione e ha iniziato da tempo a pianificare il mercato. Nelle ultime ore sono circolate delle voci di un possibile interessamento dei nerazzurri per Ndombele, voci confermate proprio in queste ore da Sky. Secondo l’emittente televisivo, il club di Suning avrebbe avviato i primi contatti con il Tottenham per il francese, che è considerato un esubero da José Mourinho.

Non sarà una trattativa facile, perché i londinesi lo valutano non meno di 45 milioni di sterline. Nei piani della dirigenza dell’Inter, però, c’è l’idea di inserire delle contropartite tecniche ed i nomi in ballo sono di primo livello. Allo Special One piace molto Skriniar, individuato come sostituto del partente Vertonghen. Altro nome caldo è Brozovic, anche se è considerato una pedina importante da Conte. Più remota, invece, l’ipotesi di un inserimento nella trattativa di Perisic. Il tecnico leccese ha deciso di fare investimenti per il centrocampo e Ndombele è il primo nome sulla lista, con il difensore slovacco indiziato numero uno per lo scambio.

