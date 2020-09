Sky – Inter, Handanovic firma il prolungamento di contratto: accordo fino al 2022

L’Inter riparte dalle certezze. In attesa di capire i vari risvolti sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita, i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con il proprio capitano. Secondo quanto riportato dall’esperto giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, Samir Handanovic ha rinnovato il contratto fino al 2022.

Il numero uno nerazzurro ha così prolungato il suo precedente legame, che era in scadenza nel 2021. Lo sloveno è capitano dell’Inter dal febbraio del 2019 e resterà tale fino alla fine della sua avventura a Milano, che tutti i tifosi si augurano sia più lunga possibile.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<