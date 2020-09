Sky – Inter, incontro con gli agenti di Bastoni per il rinnovo di contratto. La strategia per arrivare a Darmian

L’Inter vuole progettare il presente e sopratutto il futuro. Uno dei volti più rappresentativi di questo finale di stagione è stato Alessandro Bastoni, salito in cima alle gerarchie di Antonio Conte. Il difensore classe’99 è un profilo su cui il club di Suning punta e, secondo quanto rivelato da Sky, oggi è avvenuto un incontro tra la società ed i sui agenti per avviare i discorsi del rinnovo di contratto. C’è ottimismo da ambo i lati.

Ma non finisce qua. Con gli stessi procuratori, l’Inter ha parlato anche di Matteo Darmian: l’intenzione è quella di mantenere il patto stabilito con il Parma a gennaio, cioè di favorire un suo passaggio in nerazzurro in estate. L’esterno azzurro si sente futuro interista, dove potrebbe arrivare per 2,5 milioni di euro. C’è da capire come e quando avverrà il suo approdo a Milano

