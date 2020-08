Sky – Inter, nel summit di martedì si parlerà di mercato: i possibili scenari

Sono ore frenetiche per l’Inter. La questione allenatore è un vero tabù e c’è molta attesa per l’incontro decisivo di martedì tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra. Sarà una giornata decisiva per capire le sorti della guida tecnica, con Suning che avrebbe già individuato in Massimiliano Allegri il possibile sostituto. Come riportato da Sky, nel summit si parlerà molto anche di mercato, tema centrale nelle richieste dell’allenatore leccese.

A dettare la linea sarà il presidente Steven Zhang. Se Conte avanzerà richieste fuori budget, come ad esempio tre o quattro calciatori top già pronti per vincere, allora il partron nerazzurro non potrà accontentarlo. Sarà, infatti, un mercato segnato dall’emergenza Covid-19, in cui potranno essere presi giocatori con ingaggio non elevatissimo. Qualora non si trovasse un accordo, la separazione sembra inevitabile.

