Sky – Inter, ore calde per Tonali: si attende l’incontro decisivo con Cellino

L’obiettivo è quello di competere per i traguardi più importanti. Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra hanno definito la linea comune per la prossima stagione, in cui si tenterà l’assalto allo Scudetto e non solo. C’è innanzitutto da pianificare il mercato, con Marotta che è al lavoro su diversi fronti. Uno di questi è Sandro Tonali, giocatore accostato da tempo alla Beneamata e che gode già di un accordo economico.

Secondo quanto riferito da Sky, ci sarebbero novità importanti in questo senso. Sono infatti ore decisive per la trattativa e si attende un incontro tra l’ad nerazzurro e il presidente Massimo Cellino. Questa settimana potrebbe essere determinante per la tanto attesa fumata bianca, che arriverà sulla base di 35 milioni di euro. Sul calciatore del Brescia si era inserito anche il Milan, ma ora si attende solo l’accelerata decisiva dell’Inter per portarlo a Milano.

