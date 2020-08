Sky – Inter, resta viva la pista Ndombele: Marotta spera nello scambio con Skriniar

L’Inter è impegnata nella sfida imminente di Europa League contro il Bayer Leverkusen, dove i nerazzurri cercheranno la vittoria per continuare il loro cammino europeo. Nel frattempo da via della Liberazione è sempre ricorrente il tema mercato ed in questo senso ci sono varie situazioni in ballo. Da giorni si parla dell’interessamento per Tanguy Ndombele, che piace tanto ad Antonio Conte e rappresenta il giusto mix di qualità e fisicità richiesto dal tecnico.

Secondo quanto riportato da Sky, la pista che porta al francese è ancora viva. Il centrocampista rappresenta una trattativa prioritaria per l’Inter, ma resta ad oggi un’operazione complicata. Il Tottenham lo ha pagato circa 60 milioni di euro appena un anno fa, ma non rientra nei piani di José Mourinho. Venderlo ad una cifra inferiore va contro la volontà degli Spurs, ma i nerazzurri continuano a sperare nello scambio con Milan Skriniar. Ndombele resta un obiettivo caldo per il centrocampo del presente e del futuro.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<