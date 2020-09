Sky – Inter, settimana prossima visite mediche per Kolarov. Le tempistiche per Vidal

Il mercato dell’Inter prende il volo. Dopo i vari colpi Hakimi e Sanchez, Marotta sta per aggiungere altri tasselli alla rosa di Antonio Conte. Per quanto riguarda i movimenti in entrata, Sky rivela novità importanti.

Arturo Vidal è un affare che si farà, anche se procede a fuoco lento. Il cileno ha già l’accordo con i nerazzurri e sta aspettando il via libera definitivo del Barcellona, ma il suo approdo a Milano è solo questione di tempo. Per quanto riguarda Kolarov, invece, è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter. Alla Roma andrà poco più di un milione di euro più bonus e il calciatore firmerà un contratto di un anno da 3,5 milioni più bonus legati alle presenze. Le visite mediche saranno sostenute la prossima settimana e già lunedì potrebbe arrivare già a Milano.

