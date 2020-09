Sky – La Lazio ha ripreso i contatti per Kumbulla. L’Inter resta defilata

Il futuro di Kumbulla con ogni probabilità sarà ancora in serie A. Il difensore del Verona è corteggiato da tempo da Inter e Lazio e nelle ultime settimane i nerazzurri sembrano essersi defilati per puntare su più profili più pronti, come ad esempio l’arrivo imminente di Aleksandar Kolarov.

Secondo quanto riportato da Sky, per l’italo-albanese si è fatta avanti ancora una volta la squadra di Lotito. I contatti tra i due club sono ripresi e il centrale classe 2000 è salito in cima alla lista dei desideri dei biancocelesti. Per il calciatore, nel mirino anche di Marotta fino a qualche settimana fa, si potrebbe riaprire così la trattativa di mercato con il club di Inzaghi.

