Sky – Lautaro-Barcellona, affare in standby: sono diversi i problemi economici del club

L’Inter tra poche ore conoscerà la verità sulla futura guida tecnico. Il faccia a faccia tra Antonio Conte e Steven Zhang è un appuntamento molto atteso da tutti i tifosi e sarà fondamentale per le sorti della panchina nerazzurra. La posizione dell’allenatore leccese è sempre più in bilico e il presidente avrebbe già individuato in Massimiliano Allegri il possibile erede, nel caso di un addio.

Nel frattempo, il mercato è sempre un argomento di tendenza per l’Inter. Dalla Spagna in questi giorni sono rimbalzate le voci di un nuovo possibile assalto del Barcellona per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sky, però, queste voci non trovano seguito, anzi. L’affare è letteralmente in standby, poiché i catalani hanno difficoltà sia dal punto di vista economico che di gestione per quanto riguarda i vari acquisti della Liga. La trattativa al momento in un punto fermo.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<