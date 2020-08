Sky – Mercato Inter, Candreva e Borja Valero in uscita: i possibili scenari

Il mercato dell’Inter deve passare dalle cessioni. L’obiettivo dei nerazzurri, palesato anche nell’incontro tra la dirigenza ed Antonio Conte, è quello di ricavare un tesoretto utile per gli acquisti e per accontentare il tecnico leccese nei nuovi innesti. Tra i calciatori in uscita ci sono Candreva e Borja Valero, entrambi ai margini del progetto della Beneamata.

Secondo quanto riportato da Sky, per l’esterno azzurro si sarebbe fatto avanti il Napoli. E’ avvenuto, infatti, un incontro tra i partenopei e l’agente Pastorello, dove si è discusso di un suo eventuale approdo al club di De Laurentis. Sullo spagnolo, invece, l’Inter avrebbe fatto un dietrofront rispetto alle scorse settimane: la società punterebbe su altri profili in quel ruolo e non sembra essere intenzionata a rinnovare il contratto. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A, con Fiorentina e Genoa che hanno già mostrato interesse nei suoi confronti.

